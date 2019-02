CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICATREVISO Scomode bollicine. Dall'erosione del sorriso a quella del terreno il vino frizzante delle colline trevigiane è ormai esposto ad un fuoco di fila di polemiche, presunte scoperte scientifiche, leggende metropolitane. Non c'è pace per lo sparkling wine più cliccato della rete. Star del web e degli scaffali, soprattutto in Gran Bretagna, lo spumante made in Treviso vede irrobustire le fila dei propri nemici. E, a reggere l'insegna di guerra, proprio gli Inglesi. Nonostante l'export stia crescendo vertiginosamente anche grazie...