LA POLEMICA PADOVA Da una parte la Lega, che spara a zero contro il centro sociale

LA POLEMICAPADOVA Da una parte la Lega, che spara a zero contro il centro sociale Pedro: «I gesti violenti sono inaccettabili. Tolleranza zero, il loro spazio deve essere chiuso». Dall'altra il portavoce degli attivisti, che incassa e ribatte: «In Italia c'è un ministro che si fa fotografare con il mitra in mano. Davvero il problema è una rissa notturna in un bar?». Sullo sfondo di questo scontro, a lavorare sottotraccia, ci sono gli uomini della Digos: spetta a loro identificare le cinque persone che la notte del 25 aprile in centro a...