LA POLEMICA MESTRE Tutte le spiagge del Veneto conquistano la Bandiera Blu, sinonimo

LA POLEMICAMESTRE Tutte le spiagge del Veneto conquistano la Bandiera Blu, sinonimo di mare pulito, ma la regione è solo all'ottavo posto nella classifica nazionale. E scoppia la polemica. Il presidente di Confturismo Veneto, Marco Michielli, esprime «grande disappunto» dopo aver letto la graduatoria stilata dalla Foundation for Environmental Education, in sigla Fee, con Liguria e Toscana che si confermano in vetta grazie alle 27 e 19 bandiere conquistate. «È una lettura parziale - protesta Michielli - perché viene assegnata una bandiera...