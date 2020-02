LA POLEMICA

«Il Giorno del Ricordo diventa un volgare e trucido strumento di propaganda sovranista e neofascista». Parola del vignettista Vauro Senesi.

«Partigiani titini infami e assassini». Striscione affisso da Casapound in centro città, da Trieste a Padova, da Torino a Pescara.

«I fasci hanno comunque sempre torto». Sentenzia lo scrittore Sandrone Dazieri.

Così l'utopia di un'Italia pacificata 75 anni dopo la fine della guerra e gli orrendi crimini commessi anche a conflitto ufficialmente concluso si infrangono di fronte alle (ormai solite) manifestazioni di parte. Innescate di prima mattina con i manifesti firmati con la tartaruga di Casapound (e subito ritirati, come accaduto a Padova di fronte al municipio), proseguiti con il polemico abbandono del Pd durante il discorso del senatore Maurizio Gasparri a Basovizza e proseguite per tutto il giorno con esternazioni, insulti e distinguo vari.

PROVOCAZIONI

Ieri a Roma è apparso poco prima della commemorazione pure uno striscione Viva i partigiani. Quantomeno provocatorio. A Genova, invece, un volantino firmato Azione frontale è stato attaccato alle serrande della sede dell'Anpi: «Partigiano assassino, l'antifascismo si cura con la verità». Con replica a tono dell'associazione dei partigiani: «Alle tradizionali e naturali miserie dei neofascisti rispondono la storia e la loro irrilevanza. L'Anpi continuerà, senza il minimo tentennamento, a fare il suo dovere di memoria sana e attiva in particolare verso le nuove generazioni».

E poi la ruvida uscita di Vauro. «Salvini parla di vittime del comunismo? Ed io trovo ripugnante l'uso strumentale di questa ricorrenza», ha detto tra l'altro il vignettista. A cui ha replicato l'ex ministro Ignazio La Russa: «A me ripugna ciò che Vauro dice sulle Foibe e sul Giorno del Ricordo. Ma se la verità è quella che raccontano lui e l'Anpi negazionista mi chiedo perché per decenni non ne hanno mai parlato e anzi hanno cercato in tutti i modi di cancellare dalla memoria nazionale foibe e dramma degli esuli». E la rissa continua.

