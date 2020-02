IL PERSONAGGIO

BELLUNO Bellezze bellunesi in mostra su Playboy. Per una volta, però, non si tratta delle fanciulle sinuose che hanno reso la rivista popolare nel mondo, ma di... pizze. Sotto c'è lo zampino di Denis Lovatel, titolare della pizzeria Da Ezio di Alano di Piave. Quando lo scorso autunno venne contattato per collaborare a un servizio per il mensile, accettò con entusiasmo nonostante si trattasse di una vera scommessa, data la singolarità della proposta. Si trattava di declinare la bellezza in vari ambiti, diversi da quello dell'avvenenza femminile. Così Lovatel è stato scelto per rappresentare il bello nel settore del cibo, puntando non a un piatto classico, ma alla specialità italiana universalmente più conosciuta e popolare: la pizza. «Mi è stato chiesto di creare una nuova ricetta, pensata apposta per un ampio servizio dedicato alla bellezza. Mi sono state poste alcune indicazioni alle quali dovevo attenermi, tipo: utilizzare prodotti di stagione, creare degli abbinamenti cromaticamente attraenti e fare in modo che la pizza fosse poi realizzabile a casa. In pratica, il risultato doveva essere un piatto molto attraente all'occhio e voluttuoso, come le ragazze che posano per la rivista».

Al pizzaiolo di Alano non fa certo difetto la fantasia, così ha accettato la sfida elaborando la ricetta della pizza I colori dell'inverno. Il risultato evidentemente è piaciuto dato che a Lovatel e alla sua creazione sono state dedicate 2 intere pagine del numero di novembre del mensile. «Ho utilizzato ingredienti esclusivamente veneti dice l'artigiano come la casatella dop, il radicchio di Treviso e la zucca santa bellunese che coltivo nel mio orto. Li ho posizionati in modo che da creare un bell'effetto cromatico a favore dell'obiettivo del fotografo, senza però perdere di vista la piacevolezza dell'abbinamento dal punto del gusto. Con la casatella, aggiungendo un po' di panna, ho preparato una mousse da posare a ciuffetti sulla pizza utilizzando il sac à poche. Del radicchio ho usato le foglie condite solo con un po' di olio e sale. La parte un po' più laboriosa ha riguardato la zucca, prima condita con pepe nero, rosmarino fresco, timo e pangrattato, poi fatta marinare e quindi cucinata in forno: tutte operazioni indispensabili per poter impiegare la zucca come ingrediente».

