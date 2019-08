CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NUOVA NORMAVENEZIA Codice identificativo per i cosiddetti alloggi complementari, a partire dagli appartamenti che vengono pubblicizzati in Internet: ci sono due novità. La prima è che il Governo non ha impugnato la nuova legge della Regione Veneto, la numero 23 del 19 giugno 2019 e, dunque, adesso la norma può essere applicata. La seconda è che per applicare la legge serve un regolamento, solo che tra Regione Veneto e Comune di Venezia è in atto un confronto sui criteri da richiedere a chi vuole il marchietto identificativo. In...