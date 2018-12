CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NOVITÀVENEZIA La cucina non c'è. Ben che vada si riuscirà ad avere un fornelletto giusto per mettere su una moka o un bricco di acqua per il tè, ma non di più. Ci sarà invece spazio per otto persone e, oltre ai letti, ci sarà il bagno. Tutto questo in una cavità naturale. Ovvero, in una grotta.È questa la nuova frontiera del turismo in Veneto, un settore che con quasi 70 milioni di presenze (per la precisione 69,2 nel 2017) e 17 miliardi di fatturato su un Pil regionale di 150 miliardi, costituisce la prima industria della regione....