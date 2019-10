CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NOVITÀVENEZIA È nato il primo Memorial Reef di Venezia, di fronte all'isola di Fisolo, nella laguna centrale: cippi sommersi per commemorare i defunti. Ieri la posa delle prime tre reef ball, campane in calcestruzzo, con un ph simile a quello dell'acqua marina e senza armature in ferro, sulle quali sono state poste delle targhe dedicate a un italiano e a due americani, le cui famiglie hanno scelto questo modo simbolico ed ecosostenibile di commemorazione. Oltreoceano, negli Usa dove il progetto esiste già da 25 anni, alla miscela con cui...