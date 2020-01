LA NORMATIVA

ROMA Il decreto per le Olimpiadi invernali arranca. Tant'è, che non è affatto scontato che il provvedimento veda la luce la prossima settimana, quando il governo tornerà a riunirsi. A rappresentare una palla al piede del decreto, non sono tanto gli oltre duecento milioni di garanzia pubblica per la l'organizzazione dell'evento sportivo, quanto il nodo di Sport e salute.

Già ieri, durante un'informativa di carattere generale svolta dal ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, sono emerse perplessità sulla revisione della governance del Credito sportivo tanto nel testo del decreto l'articolo riguardante questo punto è stato tolto. Proprio per il parere negativo del ministero dell'economia. Giuseppe Conte ha quindi deciso di rinviare la questione, motivando la scelta con il fatto che il provvedimento non sarebbe stato ancora vistato dagli uffici legislativi di palazzo Chigi. Insomma, un time-out diplomatico. E soprattutto dagli uffici della ragioneria di Stato visto l'ingente esborso previsto.

L'IMPEGNO

Il testo con le disposizioni urgenti per l'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 e delle finali Atp Torino 2021-2025 dovrà essere discusso ancora ed eventualmente modificato. Le garanzie pubbliche, poco più di 208 milioni non rappresenterebbero un grosso scoglio.

Per le olimpiadi, si legge, è concessa a favore del Comitato Olimpico Internazionale la garanzia dello Stato per un ammontare di 7,2 milioni per il 2022, 12,5 milioni per il 2023, 21,7 milioni per il 2024, 34,8 per il 2025 e 58,1 milioni per il 2026. Praticamente 134,3 milioni in 5 anni. Per quanto riguarda le Atp Finals di Torino, invece, lo Stato si impegnerebbe nel mettere a garanzia 44 milioni fino al 31 dicembre 2024 che poi vengono ridotti a 28,6 dal 1 gennaio 2025 al 30 gennaio 2026. Inoltre per quanto riguarda le Atp Finals si prevede l'istituzione di un fondo vincolato. Le somme di denaro, saranno annullamento trasferite alla Federtennis e sono destinate all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie assunte con l'Atp Tour, Inc.

Per quanto riguarda i Giochi di Milano-Cortina 2026, invece, sarà istituita la società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 spa con sede a Roma. Sarà partecipata dal Mef e dal Ministero delle infrastrutture per il 70%.

L'ORGANISMO

Se come detto la questione legata alla revisione della governance del credito sportivo (riduzione da 5 a 3 membri del Cda) si è risolta con lo stralcio dell'articolo 5, discorso diverso quello legato a Sport e Salute. Il nodo è quello relativo all'inserimento di una figura tecnica all'interno del Cda dell'ente di nomina governativa. Il Pd, sollecitato dalle federazioni sportive più importanti, spinge per questa soluzione. La partita si giocherebbe tutta qui nonostante il ministro dello Sport, Spadafora nei giorni scorsi lo abbia escluso la possibilità di un cambio dello Statuto.

Emiliano Bernardini

Alberto Gentili

