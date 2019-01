CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NORMAVENEZIA L'approvazione in aula è prevista per fine mese e allora, per i cacciatori sarà una manna: potranno percorrere in auto anche i sentieri di montagna per raggiungere i loro appostamenti. E non sarà l'unica deroga: nonostante la contrarietà di chi in montagna ci abita, a partire dal coordinamento veneto della Consulta della proprietà collettiva ma anche del Cai, le stradine montane diventeranno percorribili anche per chi gestisce attività turistiche, senza limiti di sorta. Tutto questo grazie a una proposta di legge che,...