LA NOMINAVENEZIA Cambio al vertice di Cav, la concessionaria del Passante, partecipata a metà da Regione e Anas. Dopo che Palazzo Balbi aveva confermato alla presidenza Luisa Serato, rivotata per un secondo mandato dall'assemblea legislativa di Ferro Fini, la società del gruppo Ferrovie dello Stato ha scelto Ugo Dibennardo per il ruolo di amministratore delegato, al posto di Michele Adiletta che era in carica dal 2015. Una decisione letta come una mossa distensiva, dopo gli attriti interni alla società.LO SBLOCCOA fronte di rapporti molto...