LA MOSTRATREVISO La ragazza con l'orecchino di perla si volta come nell'olio di Jan Vermeer: lo stesso sguardo interrogativo, la bocca dischiusa in quel sorriso appena accennato, l'inconfondibile riflesso di luce sul celebre turbante di seta che dà il titolo originale all'opera. Solo che la signorina ha una certa età ed esibisce con orgoglio le proprie rughe, alla pari della Dama con l'ermellino di Leonardo da Vinci, che qui invece porta in braccio un pincher che si chiama Ottavio, mentre bastano due cappelli e una pipa, un mazzo da scala 40...