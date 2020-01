LA MOBILITAZIONE

VENEZIA Il nuovo anno comincia con la protesta per i tagli dello Stato ai Comuni del Veneto. L'unica regione a statuto ordinario del Nordest, stretta fra le specialità di Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, nel 2020 perderà quasi 8 milioni di euro rispetto al 2019, per effetto dei rinnovati criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale (Fsc). «È vergognoso togliere queste risorse alle amministrazioni virtuose per darle magari a chi è in disavanzo o ha i bilanci in rosso», tuona Mario Conte, sindaco leghista di Treviso e presidente di Anci Veneto.

IL MECCANISMO

Istituito nel 2013, il Fsc è finanziato dai Comuni e ne beneficiano gli stessi enti locali, secondo un meccanismo di versamento o di ricezione delle risorse. La dotazione è alimentata dal Fondo perequativo (sostenuto da una compartecipazione al gettito dell'Iva) e da quote che i municipi sborsano o incassano (in base a calcoli legati alle loro spese e risorse storiche). La logica che regola il Fsc è improntata appunto alla solidarietà: le amministrazioni più ricche trasferiscono parte dei loro soldi, che vengono destinati a quelle in difficoltà. Ma nell'attuazione pratica, ed è questa l'accusa mossa dai vertici regionali dell'Associazione dei Comuni, il sistema è affetto da storture che finiscono per penalizzare le formiche a favore delle cicale.

Stando infatti al confronto elaborato da Anci Veneto fra i dati consolidati del 2019 e quelli provvisori del 2020, quest'anno i municipi veneti subiranno una riduzione pari a 7.782.958,70 euro, tanto che 418 su un totale di 563 avranno un saldo negativo. Il sindaco Conte conosce bene il caso di Treviso, che si vedrà abbassare i trasferimenti di 406.147,29 euro. Ma sul podio delle decurtazioni ci sono anche Verona, con 2.234.462,95 euro in meno, e Cortina d'Ampezzo, con una diminuzione di 306.500,62. «I nuovi criteri annota per contro Carlo Rapicavoli, direttore dell'associazione recano vantaggio ad esempio al Comune di Roma, che registra un incremento del Fondo pari ad euro 13.157.227».

IL CALCOLO

La causa è dovuta a quanto deciso, nella seduta dell'11 dicembre, dalla Conferenza Stato-Città. Oltre a eliminare Sappada, passata dal Veneto al Friuli Venezia Giulia, dall'elenco dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario che partecipano al riparto del Fondo, sono anche state modificate le modalità del calcolo secondo quanto prescritto dal decreto fiscale varato il 26 ottobre. In sostanza è stato stabilito di dividere a metà la dotazione complessiva, pari a livello nazionale a 1.880.316.145 euro, in due parti da 940.158.072 euro ciascuna. La prima quota viene distribuita secondo il criterio di compensazione delle risorse storiche; la seconda è elargita secondo il criterio perequativo, in base alla differenza tra capacità fiscale e fabbisogni standard.

Eccoci dunque alle novità. Ora la parte perequativa è fissata al 50% per il 2020 ed è incrementata del 5% per gli anni successivi, fino a raggiungere il valore del 100% a decorrere dal 2030; invece in precedenza era stata prevista una percentuale dell'85% per il 2020 e del 100% dal 2021. Inoltre è stato disposto che per il 2020 l'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei Comuni salga dal 50% al 55% dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare e che, per gli anni successivi, la quota è incrementata del 5% annuo, fino a toccare il 100% dal 2029.

LE CONSEGUENZE

Per municipi in larghissima parte virtuosi, come sono quelli veneti, le conseguenze saranno pesanti in termini sia finanziari che procedurali. Al riguardo il direttore Rapicavoli fa infatti notare che sarà necessaria «una variazione dei bilanci di previsione per il 2020 da pochi giorni approvati dai Consigli comunali». Aggiunge il presidente Conte: «Dietro questi freddi numeri ci sono risorse che mancheranno dai bilanci comunali e potevano essere utilizzati per scuole, strade, sociale e sicurezza. Purtroppo la legge di bilancio ha fatto trovare sotto l'albero di Natale dei sindaci delle sorprese amare rimandando agli anni avvenire risorse strategiche per gli investimenti».

Di qui la mobilitazione. «Abbiamo già pronta una proposta di emendamento, sottoscritta da tutti i sindaci del Veneto annuncia Conte per modificare l'articolo 57 del decreto fiscale. Ma la via maestra per evitare queste distorsioni è l'autonomia di cui i Comuni devono essere il motore. Con la riforma le risorse sarebbero gestite nei nostri territori e, come dimostrano i sindaci del Veneto ogni giorno, questo avverrebbe in modo virtuoso ed efficiente».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA