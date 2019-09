CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MOBILITAZIONEROCCA PIETORE (BELLUNO) Requiem per il ghiacciaio della Marmolada che sta scomparendo a vista d'occhio. Nel contesto del circuito FridaysForFuture, ambientalisti mobilitati a difesa della regina delle Dolomiti. In campo, quindi, attivisti delle associazioni Mountain Wilderness, Peraltrestrade Dolomiti, Italia Nostra Belluno, Free Rivers Italia, Libera Cadore, Giovani e amanti della montagna. Il ritrovo alla diga di passo Fedaia - suddiviso così come la cima tra i Comuni di Rocca Pietore e Canazei e tra le province di Belluno e...