«La mobilità è in primavera ma solo per chi ha i requisiti»

LA DIREZIONEVENEZIA Al Sud protestano nelle piazze per tornarsene a casa, al Nord fanno pressioni per ottenere il trasferimento. Sono gli insegnanti da fuori regione che grazie alla legge 107 del 2015, la cosiddetta Buona scuola, sono stati assunti nelle scuole venete con il vincolo di rimanerci almeno tre anni per garantire la continuità didattica.«Comprendo il loro desiderio, ma la mobilità e quindi la possibilità di chiedere il trasferimento avviene in primavera. Quest'anno il ministro della Pubblica Istruzione ha espresso il desiderio...