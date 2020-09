LA MISSIONE

PADOVA Missione veneta ieri per la capogruppo di Forza Italia in Senato, Anna Maria Bernini, impegnata in un tour elettorale e per incontrare alcune imprese del territorio. Accompagnata dalla senatrice Roberta Toffanin e dal coordinatore regionale di Forza Italia, Michele Zuin, da Venezia dove ha incontrato il candidato a sindaco Luigi Brugnaro, a Vicenza e Campodarsego (Padova) infine a Rovigo, Bernini ha espresso ammirazione per «una Regione come il Veneto, ricca di imprese artigiane, industriali, ma che detiene ancora oggi un grande patrimonio composto da 67 mila imprese agricole vive che rappresentano l'eccellenza nella produzione, distribuzione ed esportazione del vino». «Siamo intenzionati a sventare con tutti i mezzi parlamentari consentiti il blitz del Governo - ha esordito a Venezia - che approfittando dell'ennesimo decreto vuol mettere le mani sulla gestione della Laguna di Venezia, espropriando in un colpo solo Comune, Città Metropolitana e Regione, ed insultando così anche il voto dei cittadini che si sono scelti i propri rappresentanti».

OBIETTIVO CRESCITA

Nel Padovano, spazio per gli obiettivi di Forza Italia in Veneto: «Forza Italia è un partito che porta avanti grandi idee, progetti, programmi di crescita, e per questo motivo deve tornare ad essere un partito grande ha spiegato Bernini -. Noi vogliamo andare lontano e valorizzare Forza Italia che, soprattutto in Veneto, riveste una importanza straordinaria. Noi abbiamo il massimo rispetto per i nostri alleati, ma siamo altrettanto consapevoli di avere la forza di puntare su una squadra dirigente di qualità che al suo interno non è composta da professionisti della politica. La vittoria in Veneto è a portata di mano e Forza Italia, componente essenziale e responsabile, avrà un ruolo chiave nella coalizione di centrodestra per scrivere una nuova pagina nella storia della questa regione. È un'occasione unica ed è per questo che dobbiamo avere la volontà di sostenere la lista di nove candidati capaci e credibili, che sono l'espressione dei territori di questa provincia, che hanno già dimostrato di saper dare un contributo di competenza e professionalità di alto livello sia all'interno del nostro partito che in favore della società civile. Ecco perché ritengo che Forza Italia deve sempre essere presente anche sul territorio locale, con i suoi dirigenti, eletti, iscritti e simpatizzanti».

