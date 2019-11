CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA MANOVRAVENEZIA Due tesi a confronto. Quella di Luca Zaia che rivendica il merito di aver governato il Veneto e di concludere questa legislatura non solo senza aver messo alcuna tassa aggiuntiva («Veneto unica Regione tax free»), ma di aver anche dipanato matasse ingarbugliate, come la Pedemontana, il disastro ambientale dei Pfas, portando a casa risultati di primissimo livello, a partire dalle Olimpiadi. L'altra tesi è quella dell'opposizione del Partito Democratico, secondo cui il Veneto è sì una Regione tax free, ma solo per i...