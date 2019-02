CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MANIFESTAZIONEVENEZIA Poco più di tremila persone hanno sfilato ieri per il centro di Venezia, dal piazzale della Stazione fino a capo Sant'Angelo, per protestare contro le misure del Decreto sicurezza firmato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. Cori e striscioni che, a ritmo di musica, hanno invaso Strada Nuova, per la terza edizione di «SidebySide», la marcia pacifica per i diritti umani, a cui hanno aderito circa 150 associazioni da tutto il Veneto.«Odio la Lega», il coro più gettonato e scandito con svizzera regolarità dai...