LA POLEMICA

CORTINA (BELLUNO) «Lo sport c'entra poco, e ancor meno lo spopolamento delle terre alte e la necessità di porvi rimedio: quello che interessa è far girare i soldi e porre le basi per un ulteriore sfruttamento della montagna che attiri ulteriore turismo di massa, con tutto quello che ne consegue, costi quel che costi». È la durissima presa di posizione del movimento Il Veneto che vogliamo, lista civica a sostegno di Arturo Lorenzoni come candidato governatore del centrosinistra, a proposito dei Mondiali e delle Olimpiadi invernali in programma a Cortina. La polemica fa leva sul malumore di una parte della comunità bellunese: «Domenica a Cortina si sarebbe dovuta tenere una marcia di protesta indetta da alcune associazioni ambientaliste per portare alla luce il grave impatto ambientale di alcuni cantieri aperti in vista dei Mondiali di sci 2021 e delle Olimpiadi 2026 - si legge nella nota diffusa ieri -. A circa 24 ore dall'evento la questura di Belluno ha vietato la manifestazione adducendo motivazioni di ordine sanitario. È stato fatto divieto ai manifestanti di proseguire in corteo, anche in forma di mera passeggiata collettiva, seppur gli organizzatori avevano previsto il distanziamento sociale e tutti indossavano le mascherine. Tutto questo accadeva mentre nel centralissimo Corso Italia centinaia di turisti si accalcavano per la passeggiata dello shopping. Nel frattempo - prosegue la nota - appena più in alto prosegue nel silenzio la devastazione nel patrimonio unico delle Dolomiti. Meglio non far vedere, meglio tenere lontani cittadini e associazioni, meglio non intralciare ancora una volta il lavoro delle ruspe. Meglio non chiedersi se quello che era stato annunciato come un progetto a impatto zero, ha mantenuto la sua natura».

In serata Lorenzoni, a precisa domanda sul doppio evento, risponde scegliendo toni più morbidi: «Chiarisco che io non sono affatto contrario a Mondiale e Olimpiadi, ma è importante che siano occasioni di sviluppo e non di penalizzazione per il territorio. Le scelte su queste grandi manifestazioni non devono essere calate dall'alto, bisogna coinvolgere la gente. Se c'è questa reazione da parte dei cittadini bellunesi, significa che evidentemente è mancato un passaggio. Il problema quindi non è l'evento in sé, ma il metodo».

Cosa chiede Lorenzoni a Mondiali e Olimpiadi? «Mi aspetto che vengano migliorati il trasporto pubblico e l'accessibilità delle montagne, ma mi aspetto anche infrastrutture digitali. Penso anche alla sicurezza idrogeologica: abbiamo una strada che porta a Cortina che è sempre a rischio frana. Servono investimenti che creino valore e benefici al territorio».

G.Pip.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA