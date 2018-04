CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA LETTERAVENEZIA «Siamo all'inizio di una nuova legislatura per il Parlamento Italiano e mi sento in dovere, in qualità di assessore allo Sviluppo economico di questa Regione, di informarvi e condividere un importante obiettivo etico oltre che economico che ritengo non possa mancare dall'agenda dei parlamentari veneti neo eletti e di quelli che, proseguendo la loro attività istituzionale, porteranno avanti gli impegni già assunti». Inizia così la lettera che l'assessore Roberto Marcato ha scritto a tutti i parlamentari veneti per...