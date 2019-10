CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA LETTERAVENEZIA Nella partita del maxi-inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche, la Regione gioca d'anticipo con il Governo. In attesa della manifestazione delle Mamme NoPfas di domenica, e dell'udienza preliminare a carico degli ex manager di Miteni di lunedì, ieri il governatore Luca Zaia ha scritto una lettera al premier Giuseppe Conte. Venezia chiede a Roma di nominare «un commissario straordinario, dotato dei necessari poteri di deroga, che possa accelerare tutte le procedure previste dalla normativa vigente» per la bonifica...