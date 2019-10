«La legge sulle slot produce disastri»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA A distanza di quasi due mesi dall'approvazione della legge sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico, in consiglio regionale del Veneto è ancora polemica. Già in aula, al momento del voto, l'opposizione aveva protestato, sostenendo che la proposta normativa tutelava troppo le lobby delle macchinette, era eccessivamente permissiva in ordine agli orari, non fissava limiti forti e stringenti per contrastare le ludopatie e non investiva sufficientemente nella prevenzione. Tutte accuse respinte...