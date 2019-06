«La Lega si faccia valere al Governo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Sull'autonomia la Lega deve farsi valere in Consiglio dei ministri, non solo nelle piazze». È quanto sostiene Marco Marin, padovano, ex olimpionico, oggi deputato di Forza Italia, convinto che l'autonomia differenziata arriverà nelle aule parlamentari.Di fronte all'ennesimo rinvio cosa dovrebbe fare il governatore Zaia?«Zaia ha interpretato in modo corretto lo spirito del referendum, si è tolto la maglia del partito, ha detto che il referendum era di tutti i veneti. La proposta della consultazione, poi sostenuta trasversalmente, nasceva...