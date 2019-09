La Lega in piazza, sputi al consigliere Boron

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPADOVA «Razzisti, fascisti, antisemiti, io vivo in Inghilterra e voi siete la vergogna dell'Italia». Poi si avvicina al consigliere regionale della lista Zaia Fabrizio Boron e gli sputa in faccia. Protagonista una ragazza sulla trentina che, ieri verso mezzogiorno, in piazza Dei Frutti a Padova, ha affrontato un gruppo di leghisti, tra cui Boron, che stava raccogliendo le firme a sostegno di Matteo Salvini. Poi la ragazza ha lasciato la piazza, non facendosi identificare. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, della donna non...