LO STRAPPO

VENEZIA La visita di Giorgia Meloni giovedì scorso in terra veronese, con tanto di rassicurazioni agli alleati sull'impegno di Fratelli d'Italia a favore dell'autonomia, non ha sortito l'effetto sperato: la Lega non si fida. La Lega pretende che i leader nazionali - e quindi Giorgia Meloni, ma anche Silvio Berlusconi - firmino il documento preparato dal governatore Luca Zaia che impegna le parti a concedere al Veneto l'autonomia prevista dalla Costituzione e richiesta da oltre 2 milioni di veneti al referendum di tre anni fa. Senza quella firma ci sarà lo strappo dell'alleanza e ognuno correrà per conto proprio. «La trattativa è delicata e difficile - fanno sapere dal vertice della Lega - anche perché non riguarda solo la questione dell'autonomia, ma una serie di attacchi che Fratelli d'Italia sta facendo sul territorio alla Lega e ai suoi rappresentanti».

IL DIRETTORIO

Il rapporto con gli alleati di Fratelli d'Italia è stato affrontato venerdì sera, nella sede della Liga Veneta, dal direttorio del partito e cioè il segretario veneto Lorenzo Fontana (che è anche vicesegretario federale) con il governatore Luca Zaia, la senatrice Erika Stefani, l'assessore Roberto Marcato, il capogruppo a Palazzo Ferro Fini Nicola Finco. Il pronunciamento è stato unanime: Giorgia Meloni può fare tutte le rassicurazioni che vuole, ma «deve firmare». A Bovolone, intervenuta giovedì per un flashmob a favore degli agricoltori, la leader di FdI aveva glissato sulla possibilità di firmare lo scritto di Zaia, rassicurando però gli alleati: «L'ho ribadito a Luca Zaia - aveva detto Meloni - l'ho ribadito anche a Salvini, non ci sono problemi. Abbiamo già firmato fior fiore di programmi che prevedevano l'autonomia». Sufficiente? Per la Lega no. La Lega pretende un'altra firma.

In ballo non c'è solo l'autonomia differenziata. I leghisti - che per ordine del governatore Luca Zaia fino al 20 agosto, quando saranno presentate le liste, non potranno fare campagna elettorale - non ne possono più dei Fratelli che da un lato compaiono su manifesti e santini con la scritta con Luca Zaia e dall'altro non perdono occasione per criticare l'operato della Regione dove peraltro sono in maggioranza. Gli esempi si sprecano: Massimo Giorgetti che ha lamentato la scarsità di interventi nell'area del veronese, lo stesso coordinatore regionale di FdI Luca de Carlo che su Facebook tempo fa scriveva: «Benvenuti nella sanità di montagna 4.0 con gli ospedali che stanno in piedi solo grazie al cuore e l'impegno del personale. Lo chiamano progresso, io lo chiamo SCHIFO». Insomma, la strategia dei meloniani è chiara: si sta con Zaia, ma non si perde occasione per ribadire che se in giunta entreranno più Fratelli ci sarà più attenzione per il territorio, accusando nel contempo i leghisti di disinteresse.

LE LISTE

Quanto alle liste della Lega, da ogni provincia è arrivata una rosa di nomi, ma Zaia ha chiesto un approfondimento. Un'altra riunione del direttorio ci sarà in settimana. Oltre alla lista del partito e a quella di Zaia Presidente, il governatore è deciso ad avere stavolta anche una terza lista dove ospitare amministratori non necessariamente iscritti al partito. Sicura la presenza dei consiglieri regionali uscenti Giovanna Negro (ex tosiana), Massimiliano Barison (ex Forza Italia e poi ex FdI), Pietro Dalla Libera (ex civico della dem Alessandra Moretti). I leghisti uscenti saranno tutti ricandidati nelle stesse liste del 2015, senza eccezioni, e questo comporterà il ritorno ad esempio di Nicola Finco nella lista di Zaia.

AL FERRO FINI

Martedì, intanto, il presidente Luca Zaia farà la sua seconda apparizione dell'anno in consiglio regionale: dopo la partecipazione all'inaugurazione della mostra sui 50 anni della nascita della Regione con il ministro Francesco Boccia, martedì il governatore tornerà a Palazzo Ferro Fini per la presentazione della terza edizione del diario Diversamente veneto ideato dall'imprenditrice brasiliana Jesusleny Gomes. L'anno scorso Zaia esultava nei fumetti per l'assegnazione delle Olimpiadi e per le Colline Unesco, stavolta chissà.

Alda Vanzan

