La grillina Businarolo e altri 60 perdono il ricorso contro la Tav

LA SENTENZAVENEZIA La deputata pentastellata Francesca Businarolo aveva perfino rinunciato all'orgogliosa autodefinizione di portavoce, scegliendo di comparire negli atti come onorevole, pur di far valere in giudizio il peso del suo domicilio, appositamente fissato in una casa destinata all'esproprio per l'Alta velocità ferroviaria. Ma non è bastato: l'ex praticante avvocato e attuale presidente della commissione Giustizia della Camera ha perso, insieme ad altri 60 oppositori dell'opera, il ricorso al Tar del Lazio contro il Cipe e nei...