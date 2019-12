LA GRANDE OPERA VENEZIA Le barriere del Mose, a Malamocco, si sono alzate. Un

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GRANDE OPERAVENEZIA Le barriere del Mose, a Malamocco, si sono alzate. Un test positivo, quello dell'altra notte, per la grande opera che separando la laguna dal mare dovrà salvare Venezia dalle acque alte più elevate, ma prima di vedere davvero in funzione l'intero sistema bisognerà attendere. Un anno o poco meno, nelle previsioni più ottimistiche. «Ci auguriamo di usare il Mose in emergenza per il prossimo autunno - confida il provveditore alle Opere Pubbliche in pectore, Cinzia Zincone - La maggior parte degli impianti sarà...