LA GIORNATAVENEZIA Terzo giorno d'assalto turistico a Venezia con i varchi dotati di tornelli, ma anche ieri non è stata necessaria alcuna chiusura, nonostante i numeri fossero quelli di una giornata estiva. Le stime della polizia locale parlano di 65mila arrivi, con il terminal di piazzale Roma chiuso al traffico in entrata già alle 13. Complice la bella giornata, la situazione è stata molto pesante sulle isole, specie Burano e Torcello, e sui mezzi pubblici su cui bisognava salire per raggiungerle. Lunghissime le code per entrare a bordo...