VENEZIA Temperatura minima sotto lo zero a Cortina, massima di 12,2 gradi a Valdobbiadene. Mezzo metro di neve alla quota 2.592 di Ra Valles, ma fiocchi già a 1.100 sulle Dolomiti. Imbiancato anche il Piancavallo, dove domenica prossima passerà il Giro d'Italia. Trieste sferzata dalla bora, al punto da annullare la Barcolana. Cartoline di una domenica d'autunno che pare già inverno, in un Nordest flagellato dal maltempo che conta pure un fattorino grave dopo essere stato colpito da un fulmine nel Padovano e un cacciatore morto in un incidente stradale in Carnia.

Nella notte è poi passato tutto, ma da mattina a sera è stata decisamente una giornataccia tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, a causa di «una saccatura d'aria fredda» che ha determinato «una fase di tempo perturbato, con precipitazioni diffuse, anche consistenti in montagna, neve a quote inusuali per il periodo, un generale marcato calo termico e un rinforzo dei venti da nord-est», ha spiegato Arpav. Oggi e domani andrà meglio, dopodiché una nuova sacca di bassa pressione dovrebbe causare di nuovo instabilità da mercoledì e precipitazioni da giovedì.

Com'è stato appunto ieri, quando il limite della neve è sceso a 1.100-1.300 metri sulle Dolomiti e a 1.400-1.600 sulle Prealpi, mentre alle quote inferiori soprattutto nel Trevigiano e nel Bellunese è piovuto così tanto da far accumulare in poche ore 118,6 millimetri di pioggia a Follina, 96,2 a Vittorio Veneto, 92 a Chies d'Alpago. «Temperature in generale diminuzione anche sensibile e molto inferiori alla media del periodo», ha annotato ancora Arpav, alludendo al fatto che perfino in città come Treviso e Padova nella giornata i termometri si sono attestati fra 10 e 15 gradi.

Il centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha così emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica, decretando lo stato di attenzione un po' dappertutto: nei bacini Piave Pedemontano; Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige; Basso Brenta-Bacchiglione; Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna; Livenza, Lemene e Tagliamento.

Ore di lavoro per i vigili del fuoco. In provincia di Belluno alberi sulla carreggiata e automobilisti in difficoltà dal passo Falzarego a Ponte nelle Alpi. Allagamenti e frane sulla Pedemontana trevigiana: fango e detriti hanno bloccato diverse strade a Miane, dov'è stato invaso anche un bar, mentre a Santo Stefano a causa degli smottamenti è stata chiusa l'Osteria senz'oste.

Fra i tanti disagi diffusi, si segnalano anche due episodi drammatici. Quando stava per prendere servizio poco prima delle 8, un corriere che doveva consegnare pacchi per conto di Amazon è rimasto folgorato a Vigonza, dov'era in corso un furioso temporale. Il 43enne, residente a Stra, era appena sceso dalla sua auto e stava per salire sul furgone, quando è stato centrato dalla scarica, che ha anche messo fuori uso due vetture. Un collega ha cercato di soccorrerlo ma si è sentito male a sua volta, poi i vigili del fuoco si sono alternati nel tentare la rianimazione cardiopolmonare, in attesa del Suem che ha infine trasportato l'uomo all'ospedale di Padova, dov'è stato ricoverato in Rianimazione.

Sarebbe legato al maltempo anche il sinistro che è costato la vita a un 67enne in provincia di Udine. Renzo Di Vora stava rientrando a Cercivento insieme ad alcuni amici dopo una perlustrazione sul monte Tenchia. La sua macchina è finita fuori strada a quota 1.800 metri ed è rotolata per un centinaio di metri. Il conducente, che era assieme al proprio cane, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è deceduto per le gravi ferite riportate. Nelle operazioni di recupero sotto la neve sono stati impegnati il Soccorso Alpino di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e i sanitari del 118, accompagnati sul posto in fuoristrada a causa della scarsa visibilità che ostacolava l'intervento in elicottero.

