CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATAVENEZIA Blitz dei centri sociali ieri mattina, verso mezzogiorno, ai varchi collocati a piazzale Roma e in Lista di Spagna per controllare i turisti in ingresso a Venezia. Un gruppo di una quarantina di attivisti no global ha presidiato i tornelli nei pressi della stazione, addobbandoli con la scritta Veniceland e poi distribuendo finti biglietti di ingresso ai visitatori, per protestare contro la trasformazione di Venezia in un parco a tema. Momenti di tensione a piazzale Roma, ai piedi del ponte di Calatrava, dove si è sfiorato...