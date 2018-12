CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATAMESTRE Già all'ora di pranzo le due code convergenti verso lo sportello assistenza clienti di Easy Jet, la compagnia aerea più penalizzata, attraversa buona parte della hall, con almeno duecento persone in attesa di sapere cosa fare. Una giornata da incubo quella vissuta ieri dai passeggeri all'aeroporto Marco Polo. Francoforte, Parigi, Praga, Lione, Berlino, tutti voli in un primo momento annunciati in ritardo e poi cancellati. «Hanno annullato quasi tutti i voli ed ora siamo qui in coda per protestare e sapere cosa fare spiega...