LA GARAVENEZIA Comunque vada a finire la gara, un risultato è già certo: non ci sarà più il monopolio nella gestione delle mense ospedaliere in Veneto. È quanto si deduce dalla delibera con cui Azienda Zero ha modificato gli atti e prorogato i termini della seconda procedura per l'affidamento del servizio di ristorazione delle Ulss, dopo che la prima era stata bocciata dal Consiglio di Stato e dall'Autorità nazionale anticorruzione, proprio per il fatto che il colosso Serenissima aveva vinto l'intero appalto. L'ente regionale ha deciso...