CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GARA TREVISO La ricetta vincente? A Treviso si mette in cassaforte. Non solo brillanti, quindi. Ma non replicabili segreti del gusto nel nuovo caveau del tiramisù che verrà inaugurato nel cuore della città, in occasione della terza edizione della Tiramisù World Cup. E forse tra le prime buste depositate potrà esserci quella della concorrente cinese arrivata in semifinale, decisa a farsi valere a colpi di uovo e mascarpone. Ma questa terza Tiramisù World Cup riserva un'altra sorpresa: il tiramisù gioiello, un particolare showcooking...