LA GARA TREVISO Dopo fish&chips potrebbe essere la volta di fish&tiramisù.

LA GARATREVISO Dopo fish&chips potrebbe essere la volta di fish&tiramisù. Con tutto il rispetto per la creatività ai fornelli, un puro orrore per le papille gustative. Allargano le braccia pronti però a consegnare la loro puntuale bocciatura i giudici della Tiramisù Wolrd Cup di Treviso. A poco più di due mesi dalla sfida più golosa dell'anno, i partecipanti alla dolcissima tenzone si stanno già allenando per preparare il tiramisù più buono del mondo nelle terre del Prosecco, fra Conegliano, Pieve di Soligo, Valdobbiadene e Treviso...