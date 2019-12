La galassia di Palazzo Balbi Tutte le spa da dismettere

ECONOMIA E POLITICA

VENEZIA Cav resta, l'interporto di Rovigo sparisce. Veneto Acque rimane, Thetis no.

La bibbia delle società regionali partecipate dalla Regione del Veneto è stata pubblicata sul Bur la vigilia di Natale. Una delibera - la numero 1816 del 6 dicembre 2019 - di quattro paginette, più altre 250 dei tre allegati che compongono la fotografia della galassia di palazzo Balbi. Materiale che serve per capire l'intreccio delle società e l'orientamento nelle politiche di dismissione e mantenimento. E qui va detto che la dismissione è facile a dirsi, ma meno a farsi. Va rilevato - recita infatti la delibera portata in giunta dal vicepresidente Gianluca Forcolin - che il percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali, intrapreso da diversi anni, incontra numerosi ostacoli nella conclusione dei processi di dismissione avviati, dovuti principalmente: all'impossibilità di comprimere i tempi di chiusura delle fasi liquidatorie nel caso di procedure concorsuali gestite direttamente dagli organi giudiziali; alla problematicità della dismissione di partecipazioni di minoranza, significativamente meno appetibili rispetto a quote di maggioranza; alle difficoltà di completamento dei processi di dismissione delle partecipazioni indirette, soprattutto di minoranza, non gestiti direttamente dall'Amministrazione regionale, ma dall'organo amministrativo della singola società controllante, potendo la Regione esercitare esclusivamente un potere d'impulso, anche in sede assembleare, nei confronti di quest'ultimo.

L'OBIETTIVO

La tabella pubblicata a lato mostra la situazione attuale della galassia societaria di Palazzo Balbi. Le società partecipate in modo totalitario sono: Immobiliare Marco Polo, Sistemi Territoriali (che a sua volta ha il 100% di Infrastrutture Venete, fino a ieri chiamata Ferroviaria Servizi; il 60% di Nord Est Logistica; il 56,41% di Veneto Logistica; il 32,94% di Interporto di Rovigo; tranne Infrastrutture Venete, le altre tre saranno dismesse), Veneto Acque (che a sua volta ha l'8,67% di Sifa, Sistema Integrato Fusina Ambiente, partecipazione che la Regione intende dismettere), Veneto Innovazione (che ha il 100% di VI Holding che a sua volta ha il 20,15% di Certottica, il 22,57% di Politecnico Calzaturiero, il 16,98% di Parco Scientifico e Tecnologico Venezia, l'1,89% di Thetis e lo 0,06% di Veneto Nanotech, tutte partecipazioni in liquidazione), Autovie Venete, Società Autostrade Alto Adriatico, Cav, Finest, Veneto nanotech (in liquidazione così come le partecipate Bilcare Technologies e Kristalia), Veneto Strade (di cui è in liquidazione il 5% di Vi.Abilità srl), VeronaFiere (di cui si conta di dismettere entro il 2002 l'esigua partecipazione pari allo 0.16%).

LA FINANZIARIA

L'allegato C della delibera dà il quadro della finanziaria Veneto Sviluppo. Si tratta di 69 pagine in cui si dà conto degli investimenti partecipativi detenuti da Veneto Sviluppo, i quali, essendo temporanei, sono da considerarsi tutti destinati alla vendita, secondo tempi e logiche di dismissione legate al singolo progetto d'investimento. Partecipata al 51% dalla Regione del Veneto e per il restante 49% da soci privati, rappresentati da banche e altre società finanziarie, Veneto Sviluppo effettua investimenti in partecipazioni nell'esercizio di attività di gestione di fondi pubblici ovvero nell'esercizio di attività di investimento nel capitale di rischio di imprese sul territorio, finalizzati a consentirne lo sviluppo ma senza finalità di stabile investimento.

Al 31.12.2017 Veneto Sviluppo deteneva 34 partecipazioni, per un ammontare complessivo di euro 42.976.483,36, mentre al 31.12.2018 il portafoglio partecipativo si compone di n. 31 partecipazioni (di cui 11 soggette a procedure di liquidazione e/o fallimento), per un ammontare complessivo di euro 35.954.953,67.

Del portafoglio partecipativo di Veneto Sviluppo, alla data del 30.09.2019, facevano parte alla voce partecipazioni Fondo capitale di rischio ex Por 2007-2013, le seguenti società: Develon, H-Farm, M31 Italia, Neurimpulse, WearIT, Zen Fonderie; già dismesse Adaptica, Interplanet, Nuove Energie, Officina Stellare, Giesse (fallita), Walking Pipe (fallita), Weptagen (in liquidazione). Le partecipazioni dirette: Aeroporto di Treviso, Aeroporto Catullo di Verona, Apvs, Banca Popolare Etica, Compagnia Investimenti e Sviluppo Cis, Enrive, Finest, Politecnico Calzaturiero, Alpi Eagles (fallita), Attiva (fallita), Autodromo del Veneto (in liquidazione), Bellelli Engineering (in liquidazione), Bic Adriatico (fallita), Expo Venice (fallita), Interporto di Venezia (in liquidazione), Xgroup (fallita). Capitale di rischio di pmi cooperative: Consorzio tabacchicoltori Montegrappa di Bassano del Grappa, Castelfranco Veneto e Noventa Vicentina, Cooperativa Lavoratori Zanardi, Kuni società cooperativa. La delibera specifica che queste partecipazioni temporanee non sono riconducibili al piano di razionalizzazione, ma vengono comunque rese note per ragioni di completezza e di esaustività.

Alda Vanzan

