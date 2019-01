«La Fondazione Zanzotto esca dallo stallo in cui si trova» Il Consiglio regionale chiama in audizione il figlio del poeta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CONVOCAZIONEVENEZIA A sette anni dalla scomparsa di Andrea Zanzotto, il Consiglio regionale prova a far uscire dallo stallo la Fondazione a lui intitolata, per accelerare l'istituzione di un polo culturale in sua memoria a Pieve di Soligo. È fissata per domani alle 13, a Palazzo Ferro Fini, l'audizione del figlio Fabio da parte della commissione Cultura. In ballo c'è la concessione di un contributo di 205.000 euro per la ristrutturazione della casa natale del poeta, in vista del 2021 in cui cadranno il centenario della nascita e il...