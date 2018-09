«La fluttuazione di alunni è una nostra intuizione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA La fluttuazione degli alunni da una classe all'altra? «Un'intuizione della Regione, risalente ancora a due anni fa, durante la sospensione dell'obbligo vaccinale in nome della scelta consapevole sulla base dell'informazione corretta»: Luca Coletto, assessore veneto alla Sanità, rivendica la paternità della delibera che nel novembre del 2016 aveva previsto quella soluzione in funzione della copertura di gregge. «Sotto il 95% ricorda Coletto abbiamo stabilito lo spostamento dei bambini, in modo da permettere a quelli...