LA FIRMA VENEZIA Nel settore primario in Veneto gli ispettori del lavoro effettuano

LA FIRMAVENEZIA Nel settore primario in Veneto gli ispettori del lavoro effettuano una verifica al giorno e in due situazioni su tre finiscono per redigere un verbale, tanto che mediamente risultano nove addetti irregolari alla settimana. Sullo sfondo di questi numeri ieri a Palazzo Balbi è stato stretto un patto contro il caporalato in agricoltura, che impegna gli enti di controllo, le parti sociali e le associazioni di categoria a condividere le rispettive banche dati e a promuovere iniziative di legalità, salute, sicurezza, informazione e...