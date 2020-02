LA FIRMA

VENEZIA Il Teatro Stabile del Veneto allarga i propri orizzonti approdando ai piedi delle Tofane, in un luogo significativo e rappresentativo per l'intera Regione: Cortina d'Ampezzo. E lo fa attraverso la firma, avvenuta ieri, del protocollo d'intesa con il Comune della perla delle Dolomiti in collaborazione con l'associazione trevigiana Musicantus. Una stagione 2020, quella di CortinAteatro, che da febbraio ad aprile proporrà ad un pubblico locale e turistico 10 appuntamenti culturali tra concerti, prosa e danza che andranno in scena all'Alexander Girardi Hall, alla chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo e al Cinema Eden. Il tutto coinvolgendo artisti di punta della scena nazionale ed internazionale.

IL PROPOSITO

«L'idea è di avvicinare i teatri al pubblico veneto, il nostro principale obiettivo da raggiungere il commento del presidente della VI Commissione del Consiglio regionale, Alberto Villanova per farli arrivare in ogni angolo del nostro territorio. Insieme al Teatro Stabile porteremo ai veneti grandi risultati: questa sarà la prima di molte altre stagioni». «Oggi possiamo dire di aver preso casa a Cortina», ha detto Giampiero Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto, anticipando le nuove prossime produzioni già in cantiere anche con Trieste e Bolzano. E lanciando una stoccata al Governo centrale che nel 2018 aveva declassato il teatro veneto dal circuito nazionale, ha aggiunto: «Fare una produzione del Nordest significa dire a Roma che dei loro algoritmi non sappiamo che farcene. Quando ci diranno che non siamo più teatro nazionale ci metteremo a ridere. Il nostro cantiere si sta allargando». «Con questa opportunità, Cortina si propone ha sottolineato il sindaco della località bellunese Gianpiero Ghedina come protagonista non solo di grandi eventi sportivi, quali le Olimpiadi 2026, ma, prima fra tante località montane, anche sotto il profilo culturale». Anche il governatore Zaia ha voluto salutare l'intesa con un messaggio personale in cui ha evidenziato come tale firma rappresenti «un passo avanti verso l'obiettivo di costruire una piattaforma unitaria del teatro della nostra regione». Che potrà avvenire l'auspicio di Villanova solo attraverso una collaborazione fra lo Stabile (che gestisce i teatri Goldoni di Venezia, Verdi di Padova e Mario del Monaco di Treviso) ed Arteven, il circuito teatrale regionale.

IL CARTELLONE

L'anteprima della stagione stellare ampezzana sarà affidata, il 12 febbraio, all'Arlecchino furioso della compagnia vicentina Stivalaccio Teatro che si terrà nello spazio all'aperto La Conchiglia. Ad inaugurare il cartellone il 16, all'Alexander Girardi Hall sarà l'Orchestra Filarmonia Veneta che, con un omaggio a Morricone, proporrà al pubblico le sue colonne sonore più celebri. Tra i grandi nomi della musica spiccano il soprano di fama internazionale Ines Salazar, il direttore di una delle più importanti orchestre mondiali, la Mahler Chamber Orchestra, Gerard Korsten e il pianista Federico Colli, recentemente definito dalla stampa come uno dei 30 pianisti under 30 che domineranno il mondo musicale dei prossimi anni. Il programma teatrale spazierà invece da Andrea Pennacchi al veneziano Ennio Marchetto. Il primo porterà in scena Da qui alla luna, spettacolo di Matteo Righetto dedicato alla tempesta Vaia; il secondo, maestro indiscusso del trasformismo teatrale, proporrà The living paper cartoon, uno spettacolo all'insegna della creatività.

