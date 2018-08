CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA FIRMAVENEZIA Fra imponenti misure di sicurezza arriva oggi a Venezia il ministro Matteo Salvini. La sottoscrizione del Protocollo per la legalità sulla Pedemontana si terrà alle 12 non più a Palazzo Balbi ma, «per motivi organizzativi», nella Scuola Grande di San Rocco: chiuse le calli circostanti, mobilitate le forze dell'ordine. Ma la vera contestazione, non sotto forma di manifestazione bensì nel merito della visita, rischia di arrivare dalla platea politica: il Movimento 5 Stelle del Veneto, in aperto scontro con la Lega sua...