LA FINALE TREVISO Il segreto di lui è la crema soffice ma compatta. Il segreto

LA FINALETREVISO Il segreto di lui è la crema soffice ma compatta. Il segreto di lei il mojito, rigorosamente non alcolico. E anche quest'anno la disfida più golosa del pianeta ha i suoi nuovi campioni del mondo. Sono Fabio Peyla, addetto marketing di 40 anni di Uggiate Trevano (Como), vincitore per la ricetta originale del tiramisù, e Sara Arrigoni, insegnante di Paladina (Bergamo) di 27 anni, campionessa del mondo con la ricetta creativa al mojito. Tasso glicemico a mille ed emozioni al quadrato ieri a Treviso per la Tiramisù World Cup....