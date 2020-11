LA FESTIVITÀ

VENEZIA Per la seconda volta in due anni Venezia ha celebrato la Madonna della Salute in emergenza. Lo scorso anno erano passati solo nove giorni dalla disastrosa acqua alta che aveva devastato la città e le isole e tre giorni dall'ultimo evento a 150 centimetri. Quest'anno l'emergenza è il Covid, le cui misure di prevenzione e i timori di contagio hanno ridotto a un deserto una città che brulicava di visitatori. Mai come ora, quindi, pregare per la Salute è attuale (la Basilica era stata costruita come voto per far cessare la pestilenza del 1630) perché non rappresenta solo la salvezza delle singole persone ma dell'intera comunità.

Nella Basilica erano ammesse solo 150 persone per volta, per non creare assembramenti, che non ci sono comunque stati poiché è stato ascoltato l'appello del Patriarca Francesco Moraglia ai fedeli: non venire in Basilica. Il voto si ritiene rispettato anche andando a messa in qualsiasi parrocchia della diocesi veneziana, ottenendo anche l'indulgenza plenaria concessa espressamente dal Papa. Anche a chi ha seguito la messa in diretta su Antenna Tre o in streaming sulla pagina Facebook di Gente Veneta. Già, perché anche per la Chiesa utilizzare gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione è importante. Purché la tecnologia non prenda il sopravvento.

L'omelia del Patriarca, che partiva proprio dal parallelismo tra la peste del 1630 e il covid del 2020, ha compiuto una grande incursione nel sociale e nell'economia, denunciando i mali dell'attuale società .

«L'individualismo consumista si sposa col paradigma efficientista della tecnocrazia ha affermato Moraglia -, generalmente insensibile alle istanze del bene comune perché concentrato sull'utilità immediata spostando in avanti costi sociali e ambientali ben superiori ai ricavi. Non è difficile rintracciare in questo modello culturale l'approdo terminale di quella curvatura individualistica e liberista che contrassegna buona parte della modernità occidentale».

Per il Patriarca di Venezia, da questa stagione il mondo ne uscirà cambiato.

«La pandemia da Covid-19 ha travolto le nostre vite a livello familiare, economico e sociale e la stessa celebrazione di questa festa ne è condizionata - ha detto ancora Moraglia - Attraverso l'intercessione della Madonna chiediamo per ogni uomo salute e pace, affinché ci sia la ripresa che tutti auspichiamo, ma non solo economica. Serve una ripresa antropologica».

Totalmente d'accordo il sindaco Luigi Brugnaro, che era tra i fedeli: «La Madonna della Salute storicamente ha sempre rappresentato un rilancio per Venezia. Ce la faremo perché siamo forti di questo nostro spirito. Ognuno di noi, col proprio senso di responsabilità, l'ha già dimostrato».

Michele Fullin

