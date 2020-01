LA FESTA

VENEZIA Il tema del 2020 rispecchia l'essenza stessa del Carnevale di Venezia, gioco e follia, ai quali si aggiunge l'amore, che si celebrerà in piazza San Marco venerdì 14 febbraio, festa di San Valentino. In tempi di stagnazione economica del Paese e con venti di guerra che soffiano relativamente vicini, non c'è molto da stare allegri, ma i giorni tra l'8 e il 25 febbraio serviranno proprio a esorcizzare le paure e le difficoltà del quotidiano mettendosi la maschera, immaginando che fantasia e realtà in quei pochi giorni possano toccarsi e soprattutto sorridere e divertirsi.

300 EVENTI

Sono state svelati ieri gli appuntamenti e le linee principali della festa veneziana più conosciuta, che garantirà almeno 150 eventi, una media di 12 al giorno sparsi su tutto il territorio, 50 iniziative espressamente pensate per bambini e ragazzi e un ricchissimo programma culturale, che coinvolgerà tutti gli enti, musei, istituzioni e associazioni di cui la città è ricchissima. Saranno 300 complessivamente gli artisti coinvolti e molti i partner che garantiranno iniziative di qualità. Si va dai dj set in piazza San Marco a cura di Home Festival, alle selezioni dei giovani per il Festivashow fino alle serate in discoteca per i più scatenati che, come è ormai tradizione, si svolgeranno all'interno dell'Arsenale fino alle 3 del mattino. Il budget dell'industria del divertimento messa in piedi dalla società comunale Vela è di due milioni di euro, di cui più della metà sostenuti da sponsor. Come gli scorsi anni.

GLI SPETTACOLI

Tutti gli spettacoli della tradizione saranno confermati, con qualche novità in più come l'evento, ancora a sorpresa, in programma in piazza San Marco per il giorno di San Valentino, festa degli innamorati. Si inizia sabato 8 febbraio con la tradizionale Festa Veneziana sull'acqua, show sul Rio di Cannaregio con la regia di Alessandro Martello, che aprirà le folli danze amorose con due rappresentazioni alle 19 e alle 21. Un appuntamento suggestivo e da non perdere, purché si riesca ad arrivare qualche ora prima. Per motivi di sicurezza e viabilità, il numero di spettatori sarà limitato. Il giorno successivo si rinnova il corteo acqueo a remi con partenza da Punta della Dogana alle 11 e arrivo in Rio di Cannaregio, dove si apriranno gli stand eno-gastronomici con le prelibatezze della cucina veneziana (polenta e baccalà mantecato, sarde in saor, cicchetti, fritole e galani) offerte dall'associazione esercenti. Gran finale con l'arrivo della Pantegana di cartapesta, che esploderà liberando palloncini e coriandoli.

Piazza San Marco sarà come sempre teatro di eventi e spettacoli. Da sabato 15 a martedì 25 febbraio, dalle ore 11 alle 21/22 il cuore di Venezia diventerà luogo di incontri giocosi e di sfilate all'insegna dell'amore, di maschere e folli spettacoli, facendo vivere al pubblico un'immersione nella magia e nei colori del carnevale con musica dal vivo e dj-set a partire dalle 17.30.

IL DIRETTORE ARTISTICO

Con quest'anno il carnevale cambia direttore artistico. A Marco Maccapani succede Massimo Checchetto, scenografo di fama mondiale e autore di alcuni dei più begli allestimenti della Fenice.

«Ma ho curato - dice - negli ultimi cinque anni i palchi di piazza San Marco e tante altre iniziative di Carnevale e la Regata Storica».

La scelta di Checchetto rientra nella visione del sindaco Luigi Brugnaro di valorizzare le figure interne alla città. E Checchetto arriva dalla Fenice, dopo aver ricevuto grandi apprezzamenti. «I palchi - assicura poi Checchetto - saranno un'assoluta novità grazie alle tecnologie impiegate».

Anche quest'anno il Carnevale contaminerà il territorio con sfilate di carri allegorici e mascherine al Lido di Venezia (venerdì 21 dalle 16.30), a Burano il martedì Grasso, a Marghera (sabato 22 dalle 15), a Campalto (domenica 23 dalle 14.30), a Zelarino con la 53° edizione del Carnevale dei ragazzi.

LA PRESCELTA

Sabato 15 torna il suggestivo corteo delle Marie, con centinaia di figuranti in maschera e le dodici ragazze selezionate tra le quali saranno elette la Maria del 2020 e la Maria del Gazzettino. La Maria vincitrice aprirà il Carnevale 2021, come domenica 16 alle 12 Linda Pani sarà la protagonista del Volo dell'Angelo, aprendo i festeggiamenti del Carnevale in piazza.

Il volo dell'Aquila (il cui nome sarà svelato pochi giorni prima) è invece in programma domenica 23 alle 12. Durante i due voli piazza San Marco sarà a numero chiuso con controlli rigorosi ai varchi d'accesso.

Gran finale martedì 25 con il tradizionale Svolo del Leon che chiuderà la kermesse.

E poi ci sono le feste private nei palazzi. Tante, tantissime. Alcune su invito altre a pagamento. Le serate ufficiali si svolgeranno al Casinò.

Michele Fullin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA