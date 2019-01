CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA FESTACAPPELLA MAGGIORE (TREVISO) «Iroso è un'istituzione. Un generale a tutti gli effetti» ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia mostrando la matricola 212 marchiata sullo zoccolo dell'ultimo mulo alpino vivente. C'erano circa 300 persone, alpini, amici delle penne nere e varie autorità, ieri mattina ad Anzano di Cappella Maggiore per la festa di compleanno che la sezione Ana Vittorio Veneto ha voluto organizzare per Iroso e per i suoi 40 anni di vita, paragonabili a ben 120 umani.Dalla sua stalla, affiancato dall'asina Gigliola...