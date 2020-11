LA DONAZIONE

VENEZIA E-Distribuzione, nel secondo anniversario di Vaia, ha donato ai comuni di Selva di Cadore (Belluno), Sappada (Udine) e Paularo (Udine) alberi di diverse specie, tra cui il carpino bianco piramidale, il ciliegio selvatico e la betulla, che sono stati piantumati presso scuole, parchi gioco, chiese e parcheggi. «La donazione - commenta Roberto Zanchi, responsabile dell'Area Nord di E-Distribuzione - rappresenta un ulteriore elemento simbolico del forte legame con le comunità». Nell'ottobre 2018 nel bellunese, in Carnia e sull'Altopiano di Asiago, Vaia provocò danni gravissimi a 120 km di linee di media tensione, a centinaia di linee di bassa tensione e a 3 stazioni di trasformazione AT/MT gestite da E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete a media e bassa tensione.

L'iniziativa di questi giorni si aggiunge alla donazione ai Vigili del Fuoco di 66 gruppi elettrogeni utilizzati a seguito della tempesta Vaia per far fronte alle difficoltà di ripristino immediato del servizio elettrico in località difficilmente raggiungibili. «Vaia - sottolinea il sindaco di Selva di Cadore, Silvia Cestaro - ha rappresentato per la nostra comunità una grande sfida, nel saper affrontare la paura e nel riuscire a reagire senza essere sopraffatti dallo sconforto. I gruppi elettrogeni installati hanno permesso di riprendere molte attività propedeutiche alla vita del paese e a ridare comfort alle abitazioni e a tutti coloro che in quei giorni, stanchi e sfiniti ritrovavano tra le mura domestiche nuovamente tepore e riposo. Ringraziamo Enel». Ringraziamento condiviso dal sindaco di Sappada, Manuel Piller Hoffer per il supporto ai nostri territori durante l'emergenza Vaia, e per »il progetto artistico di abbellimento delle cabine e per la donazione degli alberi».

