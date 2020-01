La Divina leonessa «Forse dopo Tokyo potrei continuare»

LA CERIMONIA

VENEZIA La Divina avanza nel salone della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, cinquecento occhi ammirano prima il caschetto mezzo biondo, poi la falcata sull'immancabile tacco undici. La platea applaude come se fosse ai bordi di una vasca e stesse assistendo a un altro successo nello stile libero. Ma anche questo, per Federica Pellegrini, è un record. È la prima donna, giovane per giunta, a ricevere il Leone del Veneto. È anche la prima sportiva e pure questo va registrato, perché la legge istitutiva del premio, voluto nel 1999 dal consiglio regionale del Veneto, neanche contemplava lo sport, solo i campi delle scienze, lettere, arti, economia, finanza e poi le attività professionali, sociali, umanitarie. È così che dal 2002, dopo il compianto cardinale Marco Cè, l'assemblea legislativa del Veneto ha premiato attori, scienziati, stilisti, musicisti, imprenditori. L'ultima volta, nel 2017, lo scrittore Ferdinando Camon. Adesso tocca a lei, la più grande nuotatrice italiana, quattro Olimpiadi alle spalle, Tokyo che l'aspetta e, rivela, non è detto che questi quinti Giochi in terra giapponese dopo Atene, Pechino, Londra, Rio, siano davvero gli ultimi. «Da anni dico che sarà la mia ultima Olimpiade e tutti, ogni volta, a chiedermi: ma davvero, Federica, l'ultima? Insomma, sto decidendo se andare avanti». Non si capisce se sta scherzando o parlando sul serio mentre risponde alle domande della giornalista Milva Andriolli chiamata a condurre la cerimonia. Ribadisce: «Non so se Tokyo sarà la mia ultima Olimpiade».

LA MOTIVAZIONE

Ad applaudirla sono arrivati consiglieri regionali in carica e non. Il governatore Luca Zaia ha mandato un messaggio: «I miei più sinceri complimenti, i suoi traguardi hanno riempito di orgoglio il Veneto sportivo». C'è l'Ufficio di presidenza di palazzo Ferro Fini quasi al completo, Roberto Ciambetti con il vice Bruno Pigozzo e i consiglieri segretari Antonio Guadagnini e Simone Scarabel. In sala l'ex presidente dell'assemblea legislativa Valdo Ruffato, i parlamentari Rosanna Conte, Ketty Fogliani, Giorgia Andreuzza, Germano Racchella, la presidente del consiglio comunale di Venezia Ermerlinda Damiano con l'assessore Michele Zuin. E i genitori di Federica, Cinzia e Roberto. Campionessa infinita, che ha saputo emozionare, sorprendere ed essere di esempio per tutti, come atleta e come donna, distinguendosi per l'impegno, la dedizione e la capacità di risollevarsi che l'ha portata ad imporsi a livello mondiale è la motivazione del premio. «Forse è uno dei riconoscimenti più prestigiosi della mia carriera», dice Federica.

IL FUTURO

Trentadue anni il prossimo 5 agosto, veneziana di Spinea anche se da tempo vive a Verona («Ma in un'ora raggiungo la mia famiglia»), confida che sventolare quattro anni fa il tricolore alle Olimpiadi di Rio è stato un onore e un'emozione. Atleta. Personaggio. E sincera. «Non sono un personaggio costruito, sono così, so che c'è chi mi dà della stronza, ma il fatto è che non mi è mai interessato piacere a tutti». Oggi lo sport, ma domani? «Due anni fa ho iniziato un'avventura in tv, giurata a Italia's Got Talent, mi sono divertita e ho scoperto di piacere anche di più, continuerò anche quest'anno. Il futuro? Non lo so, sono aperta a qualsiasi esperienza».

Battaglie ne ha fatte tante - la provoca scherzosamente Andriolli - anche contro la erre di Marghera e i brufoli. «Eh sì, ho avuto una forte acne». Dopodiché puntualizza: «La mia non è l'erre di Marghera». E adesso contro chi lotta? «Da due anni ho smesso di lottare con me stessa e sono più serena». L'impegno in vasca ovviamente non cambia: «Nello sport non ci sono scorciatoie». E se le si chiede se c'è un modello cui potrebbe ispirarsi, cita Greta Thunberg: «La personalità più importante di quest'anno è senza dubbio Greta. Questo pianeta non lo stiamo trattando proprio con i guanti e ci sta presentando il conto. Abbiamo visto cos'è successo a Venezia con l'acqua alta».

Il giorno in cui appenderà gli occhialini al chiodo, confida che comunque vorrà restare nel mondo dello sport. «Sono una degli atleti nominati per il Cio, vorrei restare nello sport anche perché solo un atleta può capire gli atleti». E fra dieci anni dove la troveremo? «Spero in giro per Murano, l'isola di mia mamma, con qualche pargoletto».

Intanto stringe la medaglia d'oro del Leone del Veneto: «Mi sono sempre ritenuta una leonessa nella vita, forse da oggi lo sarò un po' di più».

Alda Vanzan

