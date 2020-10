LA DISPOSIZIONE

VENEZIA E adesso tutti a incrociare le dita: hanno passato l'esame delle urne, tocca superare anche quello del tampone. I neoeletti 51 consiglieri regionali del Veneto, compreso il presidente della giunta Luca Zaia, giovedì prossimo 15 ottobre potranno entrare a Palazzo Ferro Fini per l'insediamento dell'assemblea che aprirà l'XI legislatura solo se dimostreranno di essere negativi al coronavirus. E lo stesso vale per il personale di servizio, per gli accompagnatori, per i giornalisti. La disposizione è stata decisa dal presidente uscente Roberto Ciambetti, cui è spettato per legge il compito di convocare la seduta.

LE MOTIVAZIONI

«Cinquantuno persone che arrivano da ogni dove del Veneto, un minimo di cautela è necessario», ha detto Ciambetti che non aveva nessuna intenzione di ripetere a Palazzo Ferro Fini quanto accaduto in Senato: storia di quindici giorni fa, due senatori sono risultati positivi al Covid-19 e così, per precauzione, sono saltati tutti i lavori previsti a Palazzo Madama. A Venezia, poi, va considerato che c'è il servizio navetta per raggiungere la sede consiliare da piazzale Roma e, benché con posti contingentati, i motoscafi blu non garantiscono il metro di distanza tra i passeggeri. Lo stesso vale per l'aula consiliare dove sarà impossibile alternare un posto occupato a un posto vuoto. Dunque, mascherina sempre, ma Ciambetti ha voluto non correre rischi. Ecco perché giovedì mattina tutti i consiglieri regionali dovranno sottoporsi al tampone rapido, cioè lo stecco infilato nel naso con esito nel giro di una decina di minuti.

Per l'effettuazione dei tamponi il consiglio regionale del Veneto si è affidato all'Ulss 3 Serenissima di Giuseppe Dal Ben che in piazzale Roma, nei locali del garage comunale - dove i consiglieri hanno il posto auto gratuito - ha un punto di primo soccorso. È qui che dopodomani mattina, prima dell'assemblea convocata per le ore 13, i consiglieri, i dipendenti e i giornalisti dovranno sottoporsi al tampone. «Chi dovesse risultare positivo non potrà salire in motoscafo né entrare a Palazzo Ferro Fini», dice Ciambetti.

AL K3

Ieri pomeriggio, intanto, il governatore Luca Zaia ha convocato al K3 a Treviso tutti i suoi 33 consiglieri regionali della Lega, lista Zaia Presidente e Veneta Autonomia per alcune informazioni tecniche, le solite raccomandazioni (del tipo: niente selfie al ristorante), aggiornamenti sulla giunta (work in progress, servono ancora limature). Ma se giovedì si vota il nuovo presidente del consiglio regionale, chi è che i 33 dovranno votare? Zaia non l'ha ancora svelato: il nome sarà comunicato giovedì sulla chat dei consiglieri.

Al.Va.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA