La difficoltà di trovare giovani disposti a fare gli idraulici nelle parole di Francesco Costantini, 51 anni, titolare della Gas Clima Service di Mestre, una ditta individuale con dodici dipendenti che si occupa di impiantistica, dal riscaldamento al condizionamento.

Le manca personale?

«Diciamo che ho una realtà geriatrica e non me ne vogliano i miei dipendenti: Sandro ha 58 anni, Giorgio 55, Michele 54, il più giovane è Christian e ha 36 anni. Quando cerco di formare dei giovani è un disastro».

Quali sono le difficoltà?

«La prima cosa che chiedono è quanto si guadagna e se si lavora al sabato. Poi sono più i giorni che rimangono a casa rispetto a quelli che lavorano. Sono le mamme a chiamarmi per dirmi che il figlio non si sente bene e non è riuscito ad alzarsi, per poi trovare su Facebook le foto della serata prima trascorsa in discoteca».

Quanti anni hanno?

«Tra i 18 e i 20 anni e ancora non se la cavano da soli. Poi c'è un altro problema: la lussazione del pollice».

In che senso?

«Lavorano con il cellulare in tasca e riescono a rispondere ai messaggi senza nemmeno estrarlo. Sono incredibili in questo».

Esistono scuole per idraulici?

«No, per questo collaboro con gli istituti tecnici della città nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro. Il mio desiderio è formare i giovani e fargli ottenere i patentini che servono per fare questo lavoro. I patentini costano quindi faccio un investimento»

Quanto guadagna un dipendente in questo settore?

«Nei 5 anni del contratto di formazione 800 euro, un operaio appena assunto 1.000 euro e un operaio specializzato fino a 1900 euro».

