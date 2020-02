LA DENUNCIA

VENEZIA La riforma delle Ipab - cioè delle case di riposo - era una delle proposte di legge presentate dal governatore Luca Zaia all'indomani della sua rielezione. Ma a differenza di altri provvedimenti, come ad esempio l'istituzione di Azienda Zero, il Pdl numero 25 del 29 giugno 2015 è rimasto in un cassetto. Volendo riformare la stessa riforma per prendere in considerazione tutti gli aspetti della non autosufficienza, la giunta di Zaia ha così lasciato in sospeso la definizione giuridica delle Ipab. E questo, a sentire il gruppo consiliare regionale del Partito Democratico, ha spianato la strada ai privati. L'accusa formulata ieri, in una conferenza stampa, dal capogruppo dem Stefano Fracasso con i colleghi Claudio Sinigaglia, Bruno Pigozzo, Francesca Zottis, Anna Maria Bigon, Andrea Zanoni, è pesante: «Zaia promuove il privato commerciale speculativo».

«La riforma delle Ipab è ancora ferma - hanno detto i consiglieri del Pd - e non è stato nemmeno risolto il problema delle impegnative della residenzialità. Dal 2009 la quota sanitaria è sempre pari a 50 euro al giorno e così aumenta la retta a carico delle famiglie. Le quote sono solo 25mila mentre i posti letto accreditati sono 33mila, con la conseguenza che ci sono famiglie che arrivano a pagare 3mila euro di retta». «Il costo di gestione di una Ipab non è comparabile con quello di un privato commerciale. Ad esempio: l'Ipab paga di più di tasse (l'Irap) e se un'operatrice va in maternità l'ente non può rivalersi sull'Inps». Ma siccome la popolazione invecchia e ha bisogno di servizi, ecco che si sono fatti avanti i privati. «La decisione - dicono Fracasso & C. - di non portare a compimento la riforma delle case di riposo e l'innalzamento del numero dei posti letto accreditabili ha indotto numerosi Comuni, con l'approvazione delle Ulss e della Regione, ad affidare a privati la costruzione e gestione di nuove case di riposo».

I NOMI

E chi sono questi privati? «Fra chi si sta muovendo con maggiore dinamismo - dice il Pd - spiccano due realtà aziendali di primissimo piano della Marca trevigiana: Fin.Int. che fa capo al finanziere coneglianese Enrico Marchi, tra l'altro presidente della società Save che gestisce l'aeroporto Marco Polo e il fondo Numeria, riconducibile ai soci dello studio legale BM&A ovvero Bruno Barel, Massimo Malvestio e associati. Barel detiene il 38,57% delle azioni, Malvestio il 35,76% tramite la società maltese Finpartes Limited e il presidente Vincenzo Pellegrini il 15,52%». Occhio: Barel e Malvestio, ha sottolineato Zanoni, sono nomi che ricorrono spesso nelle delibere di giunta per il conferimento di incarichi professionali. Quanto alle strutture, «Fin.Int di Enrico Marchi ha acquisito la Rsa di Mira con la coop Servizi Socioculturale e l'analoga struttura di Spinea con la Codess. Numeria, tramite il fondo Salute 2, è orientata a investire su nuove costruzioni per anziani, come quella di Jesolo». L'elenco di privati si allunga con Sereni Orizzonti, Anni Azzurri e realtà straniere come il transalpino Orpea e l'italo-tedesca Korian.

I NUMERI

La tesi del Pd è che Zaia starebbe favorendo tutta la sanità privata, smantellando quella pubblica. «I servizi garantiti dal privato accreditato, pagati con il Fondo sanitario regionale, ammontano negli ultimi tre anni, dal 2016 al 2018, a circa 1 miliardo e 600 milioni, importo che sul valore totale vale il 17 per cento. Evidentemente, i veneti trovano la sanità pubblica difficilmente accessibile». E poi ci sono i posti letto per i pazienti che arrivano da fuori regione: negli ospedali pubblici sono calati, nelle cliniche private aumentati. «Il privato accreditato ha in mano il 70% della riabilitazione, altro che il 7% di cui parla Zaia».

Al.Va.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA