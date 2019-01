CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DENUNCIAVENEZIA «Il problema è che nessuno sta affrontando il problema. Fra tre, quattro mesi ritorneremo in piena emergenza lupi e intanto a Roma cosa fanno? Istituiscono tavoli, come se fossero falegnami». L'accusa è di Nicola Finco, capogruppo della Lega in consiglio regionale del Veneto e il destinatario delle rimostranze è il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, colpevole di non aver ancora trovato una soluzione alla diffusione dei lupi nelle montagne. La richiesta partita dal Veneto (e non solo) è di modificare il piano di...